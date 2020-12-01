«ДНР»: Почти 180 новых случаев COVID-19 и 13 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 177 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Там также констатировали 66 фактов выздоровления и 13 летальных случаев. Среди умерших — мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.



По состоянию на 1 декабря, в группировке признают 10 829 случаев коронавируса. Их них 5146 пациентов выздоровели, на стационарном и амбулаторном лечении остаются – 4664, умерли — 1019.



Кроме того, за сутки выявлено 116 случаев пневмоний, что на 55 случаев больше, чем днем ранее. Из них госпитализированы 84 человека. Всего на лечении 1541 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.