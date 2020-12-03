Через сколько дней больной коронавирусом перестает быть переносчиком инфекции? ►
Как долго человек остается распространителем инфекции после того, как переболел коронавирусом? Когда можно прекратить самоизоляцию? В этом ролике мы собрали рекомендации Всемирной организации здравоохраннения, Минздрава Украины и других стран.
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