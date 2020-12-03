Штаб ООС: Боевики применили запрещенную артиллерию на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям. С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские системы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что вблизи Водяного боевик совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, НВФ четыре раза провели дистанционное минирование местности перед позициями ООС, добавили в штабе.



Также сообщается о «провокационных выстрелах» из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного — из подствольного гранатомета.



С начала текущих суток, утром 4 декабря, боевики один раз использовали запрещенное тяжелое вооружение — артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.



Украинские военные подчеркнули, что огневые действия противника не несли угрозы, поэтому огонь в ответ не открывался.



О применении запрещенных образцов тяжелого вооружения украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о гибели двух своих «военнослужащих» в результате обстрела из 120-миллиметровых минометов района села Ленинское, что недалеко от Водяного.



Группировка «ЛНР» сообщила, что накануне обстрелу подвергся район поселка Молодежное.



С 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 846 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 108 взрывов, 89 пролетевших неопределенных боеприпасов, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет, 1 589 очередей и выстрелов).



В ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции учитывают как один факт нарушения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.