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Боевика «ДНР» будут судить за обстрел Авдеевки из «Градов» в 2015 году

04 декабря 2020, 17:12

Боевика «ДНР» будут судить за обстрел Авдеевки из «Градов» в 2015 году

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту совершения боевиком группировки «ДНР» артиллерийского обстрела жилых кварталов Авдеевки Донецкой области в январе 2015 года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, участник незаконного вооруженного формирования «Бригада Восток», совместно с двумя другими боевиками, обвинительный акт по которым находится на рассмотрении в суде, в января 2015 года совершили террористический акт, обстреляв из реактивной системы залпового огня «Град» жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.

В результате теракта погибли местные жители, уничтожено и разрушено более 60 домов в 19 многоквартирных домах, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов. Ущерб был оценен почти в 18 миллионов гривен.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый с момента сообщения о подозрении скрывается от уголовной ответственности. В отношении него проводилось специальное досудебное расследование управлением СБУ в Житомирской области.

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