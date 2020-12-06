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Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря

06 декабря 2020, 23:57

Донбасс. Итоги недели 30 ноября - 6 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 25 547 случаев COVID-19 (14 738 человек выздоровели, а 509 умерли). За неделю выявлено 2951 случай заболевания и 105 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 11 527 случая заболевания COVID-19 (5619 человек выздоровели, 1090 — умерли). В течение недели зафиксировано 875 заболевших и 84 летальных случая.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 7027 человек, из них 4963 человека выздоровели, 186 — умерли. За неделю — 788 заболевших и 19 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1843 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1604 человека выздоровели, 150 — умерли). За неделю — 61 новый случай COVID-19 и 10 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

МИД РФ раскритиковал позицию официального Парижа о вынужденной пролонгации Киевом закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже.

Политика

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небендзя назвал российскую агрессию на Донбассе политическим конфликтом РФ и Украины.

В Кремле считают, что рассуждения об обстоятельствах, при которых Россия признала бы независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», нецелесообразны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия в Совбезе ООН анонсировала проведение онлайн-заседания по формуле Аррии с участием членов «ДНР» и «ЛНР» Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что попытка РФ легитимизировать сепаратистов на Донбассе сорвана — заседание будут бойкотировать все члены-участницы ОБСЕ, входящие в Совбез.

Большая палата ЕСПЧ приобщит к «донбасскому делу» Украины против РФ два других межгосударственных дела. Речь идет о деле Украина против России о незаконном вывозе детей из госучреждений в начале вооруженного конфликта, а также дело Нидерланды против РФ о крушении MH17. Это играет на руку Киеву, однако затянет рассмотрение дела в целом.

Права человека

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев отвязать выплату пенсий от статуса переселенца.

Общество

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на КПВВ «Новотроицкое» провела встречу с представительницей «ДНР» Дарьей Морозовой. В ходе переговоров был рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территорию 300 осужденных, которые с начала конфликта находились в тюрьмах. По словам Денисовой, это можно будет реализовать после окончания пандемии коронавируса.

Миссия ОБСЕ зафиксировала, как члены «ЛНР» возводили ограждение на пункте пропуска у Счастья, несмотря на заявления о завершении строительных работ.

Боевые действия

В результате срабатывания взрывоопасных предметов на Донбассе два человека погибли и 22 получили ранения в период с 1 августа по 31 октября, сообщили в ООН.

ОБСЕ планирует распространить на восток Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Российские СМИ и медиа группировок «Л-ДНР» заговорили о подготовке масштабной операции на Донбассе по примеру Азербайджана в Карабахе. Откуда родились эти слухи, и кто поддерживает их в Украине? // Почему Россия блокирует обмен удерживаемыми людьми и что пытается выторговать у Украины взамен // Кредиты, жилье для ВПЛ и чистая вода. На что в 2021 году Донбассу выделят финансирование от государства.

«Донбасс Реалии»: Почему остановили испытания новой украинской гаубицы калибра НАТО? // Россия обострит войну на Донбассе после неудачных переговоров? // Сексуального и домашнего насилия на Донбассе стало больше во время войны.

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