Россия отказалась от внеочередного заседания в ТКГ

Российская делегация проигнорировала предложение Украины провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по итогам прошлогодних договоренностей лидеров нормандской четверки в Париже.



Об в эфире телеканала «Украина 24» этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Ответа от российской стороны нет, хотя и мы, и ОБСЕ стремимся к проведению такой встречи... мы будем настаивать на этом на очередном заседании, которое будет на следующей неделе», — подытожил Арестович.

На встрече в ТКГ 25 ноября украинская сторона инициировала внеочередное заседание. На нем стороны должны были бы обсудить выполнение парижских договоренностей. Их подписали по итогу встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции 9 декабря 2019 в Париже.