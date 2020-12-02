«ЛНР» до сих пор продолжает строительные работы на КПВВ у Счастья

Группировка «ЛНР» продолжает строительные работы в пункте пропуска у Счастья. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 1 декабря.



«Недалеко от блокпоста вооруженных формирований в 3 км к юго-востоку от моста члены патруля СММ видели, как 11 рабочих возводили бетонное ограждение», — говорится в отчете.



10 ноября в группировке «ЛНР» заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.