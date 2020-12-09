Разумков надеется, что Рада примет бюджет во вторник

Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год во вторник, 15 декабря. Об этом сообщил председатель Парламента Дмитрий Разумков в эфире «5 канала».



«Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить этот важный для государства документ, и на следующей неделе во вторник мы сможем начать его рассматривать», — сказал он.



Разумков также надеется, что народные депутаты спокойно примут госбюджет.



В то же время, председатель Рады еще не знает, в каком формате будут работать депутаты во время усиленного карантина.



«У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Действительно, мы меняли график своей работы в начале коронавируса, мы больше работали в комитетах и меньше собирались в зале пленарных заседаний, но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимались Верховной Радой», — отметил он.

26 ноября Кабинет министров одобрил доработанный госбюджет на 2021 и передал его на утверждение во втором чтении в Верховную Раду. В документе предусмотрели уменьшения дефицита государственного бюджета с 6% до 5,5%.