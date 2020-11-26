Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение

26 ноября 2020, 19:56

Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил доработанный госбюджет на 2021 и передал его на утверждение во втором чтении в Верховную Раду. В документе предусмотрели уменьшения дефицита государственного бюджета с 6% до 5,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Громадське».

Он отметил, что правительство нашло возможность уменьшить дефицит по ВВП с 6% до 5,5%.

Доходы госбюджета в 2021 году предусмотрены в размере 1 трлн 92 млрд гривен. Расходы — 1 трлн 328 млрд гривен.

«То есть, на 2021 год предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии», — убеждает Шмыгаль.

На заседании министр финансов Сергей Марченко также сообщил, что дефицит сектора общего государственного управления уменьшили с 5,8% до 5,24%.

Теперь депутаты должны рассмотреть документ и принять его во втором чтении, после чего его должен подписать президент.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что проект бюджета Украины на 2021 не успеют рассмотреть и принять до 1 декабря, как этого требует закон.

ТЕГИ

Прочее
Госбюджет

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
09:08
В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»
08:55
«ЛНР» заявила о еще 10 заболевших и одном умершем от коронавируса
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
15:18
Пропуск через неработающий КПВВ на Донбассе: Кабмин указал причины
10:50
Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма
10:10
«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19
09:22
Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком
09:00
«ЛНР»: 10 новых заболевших и два умерших от COVID-19
все новости
19:56
Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение
19:28
Мобильный госпиталь для больных COVID-19 будет в Славянске, а не в Краматорске
19:05
В суде РФ для украинца запросили 16 лет колонии по делу о шпионаже
18:22
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного «гумконвоя» на Донбасс
17:35
Для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО откроют бесплатные курсы подготовки
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
16:05
В Луганской области — 132 новых заболевших и двое умерших от COVID-19
15:00
Украина получит $100 млн на вакцины и оборудование для COVID-больниц
14:30
Франция вложит в водоснабжение Луганщины 70 миллионов евро. Улучшения почувствуют по обе стороны конфликта
13:52
В Украину не пустили оператора российского телеканала
12:46
В Кремле отвергли возможность пересмотра Минских соглашений по Донбассу
12:28
Аваков выступил за введение жесткого карантина
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция