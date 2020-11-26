Кабмин согласовал госбюджет на 2021 год и передал его в Раду на второе чтение

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил доработанный госбюджет на 2021 и передал его на утверждение во втором чтении в Верховную Раду. В документе предусмотрели уменьшения дефицита государственного бюджета с 6% до 5,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «Громадське».



Он отметил, что правительство нашло возможность уменьшить дефицит по ВВП с 6% до 5,5%.



Доходы госбюджета в 2021 году предусмотрены в размере 1 трлн 92 млрд гривен. Расходы — 1 трлн 328 млрд гривен.



«То есть, на 2021 год предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии», — убеждает Шмыгаль.



На заседании министр финансов Сергей Марченко также сообщил, что дефицит сектора общего государственного управления уменьшили с 5,8% до 5,24%.



Теперь депутаты должны рассмотреть документ и принять его во втором чтении, после чего его должен подписать президент.



В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что проект бюджета Украины на 2021 не успеют рассмотреть и принять до 1 декабря, как этого требует закон.