Российский суд заочно арестовал нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу о гибели двух журналистов под Славянском в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу суда.



Российский суд инкриминирует Маркиву убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского журналиста Андрея Миронова, которые погибли во время боевых действий в районе Славянска в мае 2014 года.

Нацгвардеец Виталий Маркив, имеющий гражданства Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.



12 июля 2019 года итальянский суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству.



3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива и отпустил его из-под стражи. На следующий день Маркив вернулся в Украину.