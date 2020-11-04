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Маркив вернулся в Украину и заявил, что продолжит службу в Нацгвардии

04 ноября 2020, 14:03

Маркив вернулся в Украину и заявил, что продолжит службу в Нацгвардии

Освобожденный апелляционным судом итальянского Милана украинский военнослужащий Виталий Маркив прилетел в Киев.

В пути его сопровождали глава МВД Арсен Аваков и омбудсвумен Людмила Денисова. В аэропорту нацгвардейца встретила жена, почетный караул и журналисты.

Маркив поблагодарил всех, в том числе дипломатов за свое освобождение из-под стражи, подчеркнув, что «все обвинения были сняты не только с меня, но со всей Украины».

Отвечая на вопрос журналистов, о своих дальнейших планах, он сказал: «Первая моя задача — продолжение службы в Национальной гвардии Украины».

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