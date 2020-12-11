Аваков о заочном аресте Маркива: РФ признала попытку сфальсифицировать дело

Уголовным преследованием нацгвардейца Виталия Маркива Россия фактически признала факт фальсификации расследования обстоятельств гибели двух журналистов в районе Славянска в 2014 году. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



«Путинский режим фактически признал свое участие в попытки фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива, а когда не получилось — начинается неприкрытое собственное преследование», — написал он в Twitter, комментируя заочный арест Маркива в РФ.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

В свою очередь, МВД выступило с заявлением, в котором назвало решение суда о заочном аресте Маркива «продолжением пропагандисткой кампании против Украины и ее защитников».



«МВД считает такую санкцию исключительно политически мотивированной и такой, что свидетельствует о причастности России к разжиганию грязной пропагандисткой кампании, которая имела последствия в виде необоснованного ареста Виталия Маркива в Италии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу о гибели двух журналистов под Славянском в 2014 году.



Маркив, имеющий гражданства Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.



12 июля 2019 года итальянский суд первой инстанции приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству.



3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива и отпустил его из-под стражи. На следующий день Маркив вернулся в Украину.