Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета глав фракций и комитетов.



Разумков отметил, что сегодня общался с представителями всех парламентских фракций и групп. По его словам, среди них существует «абсолютный конструктив».



«Надеюсь, завтра это не изменится и все будут готовы плодотворно поработать над этим документом. Чтобы мы не превращали работу парламента в неприятную практику, когда снова появляются так называемые "бюджетные новогодние ночи"», — подчеркнул спикер парламента.

Проект закона о государственном бюджете на 2021 год был принят Верховной Радой в первом чтении 5 ноября.



Доходы госбюджета в 2021 году предусмотрены в размере 1 триллиона 92 миллиарда гривен, а расходы — 1 триллион 328 миллиардов гривен.



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