В «Укрзализныце» заявили о сбоях в графике движения поездов из-за непогоды и обледенения контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поезде. Из-за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов», — говорится в сообщении.



Так, поезд № 712/711 Киев — Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев — Харьков задерживается на 1 час 20 минут.



Железнодорожники пытаются устранить последствия непогоды, на местах работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.