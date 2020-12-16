«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили 9 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» признает 1897 случаев заболевания. Из них 1642 человека выздоровели, а 157 умерли.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.



Накануне глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обвинил «ЛНР» в сокрытии реальной статистики. По его словам, вместо COVID-19 в Луганске пишут диагноз «пневмония».