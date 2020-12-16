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«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом

16 декабря 2020, 09:05

«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили 9 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ЛНР».

За все время пандемии «ЛНР» признает 1897 случаев заболевания. Из них 1642 человека выздоровели, а 157 умерли.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.

Накануне глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обвинил «ЛНР» в сокрытии реальной статистики. По его словам, вместо COVID-19 в Луганске пишут диагноз «пневмония».

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