Гайдай: Из 10 человек, которые едут из Луганска, 7-8 больны COVID-19

Из десяти человек, которые прибыли с оккупированных районов Луганской области 7-8 болеют коронавирусом. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай на пресс-конференции в рамках форума «Восток возможностей».



«На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения. Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные», — подчеркнул он.



Гайдай утверждает, что часто люди относятся безответственно к наличию у них коронавирусной инфекции, в частности не желают проходит самоизоляцию.

За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 1 888 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны 1 635 человек, а 157 умерли.