ОБСЕ узнала о мужчине, который пострадал из-за взрыва на Луганщине

Мужчине потерял нижнюю часть левой ноги в результате взрыва 27 сентября в оккупированном Славяносербске в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



Пострадавший 14 декабря рассказал наблюдателям по телефону, что ловил рыбу на берегу реки Северский Донец и наступил на предмет, который взорвался. Он сказал, что в результате этого потерял нижнюю часть левой ноги.



«29 сентября сотрудники больницы в Славяносербске телефону сообщили СММ, что 27 сентября по ним доставили мужчину (40-49 лет) с ранениями, которые по признакам отвечали травмы от детонации взрывоопасного предмета, а также ему было оказана первая медицинская помощь. Впоследствии пострадавший был переведен в больницу в неподконтрольном правительству Луганске», - говорится в отчете.



Сотрудница больницы в Луганске подтвердила информацию о поступлении мужчина с травмами от взрыва из Славяносербска.