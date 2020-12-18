Над Луганщиной обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник миссии ОБСЕ был обстрелян из стрелкового оружия во время полета над оккупированным Первомайском Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда Миссии слышала 4 очереди и 8 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 500 м к северо-востоку (по оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 500 м к северо-востоку от позиции патруля)», — говорится в отчете.



Отмечается, что наблюдатели безопасно приземлили летательный аппарат и покинули этот район.



Ранее беспилотник миссии был обстрелян вблизи подконтрольного боевикам поселка Дачное.