Число случаев коронавируса на Луганщине увеличилось до 10 тысяч

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 31 случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



25 новых случаев выявили в Лисичанске, шесть в Кормянском районе.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летняя женщина и 57-летний мужчина из Попаснянского района.



За все время исследований на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 10 013 человек. Из них выздоровели — 6818, на лечении — 2924, умер 271 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 31,1%.