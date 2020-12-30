В Донецке задержали руководителя «Народной дружины ДНР». Также арестован «глава администрации» времен Захарченко

В Донецке был задержан руководитель «Народной дружины ДНР» Роман Трошин. Об этом пишет «Московский комсомолец».



Издание не приводит подробности инцидента, отмечая лишь, что Трошина задержали 24 декабря. Отметим, что в последний раз Трошин или кто-то с его телефона заходил на страницу «ВКонтакте» вечером 23 декабря.



При этом ранее о задержании руководителя «Народной дружины» писали анонимные Telegram-каналы. Так, канал «Донецкий абориген» утверждает, что Трошина задержало «УБОП МВД ДНР» еще 19 декабря.



Якобы Трошин на протяжении последних двух лет под видом «крыши» и «решения любых вопросов» в «министерстве доходов и сборов» и в «силовых структурах» брал с коммерсантов деньги. «На данный момент подтверждено более 20 эпизодов, в которых доверчивые бизнесмены передавали Трошину ежемесячно безвозмездно суммы в десятках тысяч долларов», — рассказывает «Донецкий абориген».



Проблема вскрылась, когда «налоговая» пришла проверять предприятия и выписала штрафы за незаконную деятельность. Предприниматели начали обращаться к «крыше», которая «развела руками», утверждает Telegram-канал.



Романа Трошина называли человеком из окружения главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Бывший чемпион Украины по кикбоксингу возглавил «Народную дружину», которую в «ДНР» создали весной 2019 года. В нее вошли преимущественно молодые спортсмены. В частности, это формирование выполняло роль «титушек», препятствуя митингу неугодных «правящему режиму» донецких коммунистов.



Кроме того, недавно прошли аресты в донецком руководстве «госкомпании» «Вода Донбасса». «МВД ДНР» не называло личности задержанных. «Московский комсомолец» выяснил, что среди них — бывший руководитель «администрации главы ДНР» времен Александра Захарченко Максим Лещенко. Должность в «ГП «Вода Донбасса» Лещенко получил уже при Пушилине.

«Новости Донбасса» также писали о других громких задержаниях последнего времени в Донецке. Так, «МГБ» был задержан блогер Роман Манекин. Кроме того, силовики «ДНР» задержали директора Донецкой травматологии Александра Кравченко.