Еще восемь военных заболели COVID-19

За прошедшие сутки, 3 января, в Вооруженных сила Украины зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них один военнослужащий госпитализирован в Полтавский военный госпиталь. Еще семеро военных лечатся дома в Николаевской области под наблюдением медицинской службы.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — сказано в сообщении.



По состоянию на 4 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1661 человек. За время пандемии выздоровели 12 525 человек, летальных случаев — 38.



На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 79 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 078 251 заболевших коронавирусом. Из них 733 558 человек выздоровели, а 18 927 умерли.