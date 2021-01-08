Госпогранслужба: График работы КПВВ во время локдауна не изменится

График работы контрольных пунктов въезда-выезда из оккупированной части Донбасса не изменится из-за введения жесткого карантина. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Командование операции Объединенных сил определило часы работы пунктов пересечения с 8 до 16 часов.



«Такой порядок работы будет продолжаться и во время усиления карантинных мероприятий. Условия пересечения линии разграничения не меняются», — сообщают пограничники.



В ГПСУ отметили, что боевики по-прежнему блокируют дорожные коридоры у пропускных пунктов «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка». Поэтому пропуск осуществляется в контрольном пункте «Станица Луганская», дважды в неделю — в пункте «Новотроицкое».



По данным ГПСУ, в течение последней недели через «Станицу Луганскую» на временно оккупированную территорию Украины прошло 3059 человек на свободную территорию — 2 678.



Через «Новотроицкое» в сторону оккупированного Донецка прошли 105 человек пешком и 19 автомобилей, в обратную сторону — 81 человек и 15 транспортных средств. 18 человек боевики не пропустили на оккупированную территорию.