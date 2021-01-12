СМИ подсчитало, сколько депутатов Рады подконтрольны Ахметову и Коломойскому

В Верховной Раде около 70 народных депутатов подконтрольны олигарху Игорю Коломойскому и почти 100 — олигарху Ринату Ахметову. К такому выводу пришли журналисты Bihus.Info, проанализировав действия нардепов.



Отмечается, что помощь парламентариев олигархам заключается в таких действиях:

Написание выгодных олигархам законопроектов;

голосование за выгодные законопроекты;

проваливание невыгодных голосований;

подача поправок в законы;

внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды;

заявления в правоохранительные органы;

участие в парламентских следственных комиссиях;

информационные атаки и кампании.

В качестве примера такой помощи журналисты-расследователи указали неназначение бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект о «инвестнянях», информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, судебные иски и заявления в правоохранительные органы для перезагрузки регулятора энергетики НКРЭКУ.