СБУ закрыла дело о возможной госизмене Кучмы и Ермака

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство в отношении возможной государственной измены экс-главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака из-за согласования Консультативного совета с участием представителей группировок «ДНР» и «ЛНР».



Об этом сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович, по заявлению которого и было открыто это производство.



В Facebook Вятрович опубликовал постановление СБУ, в котором говорится, что уголовное производство закрыто «в связи с отсутствием события уголовного правонарушения».



В частности, свидетельские показания дал представитель МИД Украины, сопровождающий делегацию ТКГ. Он указал, что предварительное согласие на создание такого Консультативного совета не может трактоваться как «содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины», потому что «было лишь согласованием текущего документа» и не имело никаких правовых последствий.

11 марта 2020 года на заседании ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании консультативного совета.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, должны были войти представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицали, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».



Консультативный совет так и не был создан. Его работа планировалась в рамках выполнения одного из условий Минских соглашений — консультации с представителями ОРДЛО. Вместо Консультативного совета украинская сторона привлекла к переговорам в ТКГ нескольких переселенцев.