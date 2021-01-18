СБУ разыскивает боевика, который в 2014 году руководил беспорядками в Луганске

Служба безопасности Украины объявила в розыск члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР», который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал "охрану" захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции», – указывается в сообщении.



Также было установлено, что мужчина создал и возглавил группировку, так называемый «15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР"», которая в период с 2014 по 2015 годы принимала участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.



На данный момент подозреваемый скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Имя подозреваемого в СБУ не называют.