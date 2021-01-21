СБУ задержала «пограничника ЛНР». На допросе он рассказал, что видел военную технику из РФ

Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу структурах «МГБ» группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Задержанный уроженец Луганской области на видео, которое опубликовало СБУ, рассказал, что добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников «МГБ, он перешел в «Службу пограничной охраны МГБ ЛНР». С оружием в руках он обеспечивал пропускной режим на КПП «Дьяково» на границе с Россией.



По словам мужчины, он неоднократно видел поставку российской военной техники и вооружение на неподконтрольную Украине часть Луганщины.



Также он рассказал, что в здании «МГБ» в Луганске находятся сотрудники ФСБ России, которые курируют деятельность местной «спецслужбы».

СБУ проверяет информацию о причастности задержанного к совершению убийств и пыток украинских военных и мирных граждан на оккупированной территории.



Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.