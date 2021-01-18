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«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей

18 января 2021, 10:45

«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей

В неподконтрольной Кадиевке (бывший Стаханов) члены незаконного вооруженного формирования «ЛНР» задержали двух граждан Украины. Как сообщает «Восточная правозащитная группа», 6 января так называемое «МГБ ЛНР» задержало братьев Игоря и Александра Борисовых.

По информации правозащитников, Александр Борисов находится в изоляторе «МГБ», которое боевики расположили в бывшем здании СБУ в Луганске. «ЛНР» ищет доказательства причастности братьев к работе на спецслужбы. 

Родственникам не известно, что происходит с братьями. Доступа адвокатов к ним нет.

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