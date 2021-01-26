В управлении водных ресурсов заявляют, что Северский Донец очищается от загрязнения аммонием

Содержание солей аммония в Северском Донце уменьшается. Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.



«По состоянию на 23-25 января показатель аммония солевого в реке Северский Донец на 540 км по течению составляет 0,62-0,91 мг на кубический дециметр (мг / дм3), на 527 км по течению 1-1,28 мг / дм3, что свидетельствует о его уменьшение по сравнению с концом 2020 года», — отметил он.



В декабре 2020 года были зафиксированы увеличения показателю аммония в реке Северский Донец в пределах Харьковской и Донецкой областей в 1,5-3 раза. Это, по информации профильных ведомств, не является редкостью для осенне-зимнего периода.



«С целью стабилизации ситуации принято решение по корректировке режимов работы основных регулирующих водохранилищ Печенежского и Оскильського для увеличения сбросов на 2 м3 / с по каждому, что позволит активизировать процессы разбавления местным стоком, аккумулированные в этих водохранилищах», — рассказал Трофанчук.



По его словам, уменьшение показателю аммония солевого произойдет в течение 5-7 суток при условии стабилизации ситуации выше по течению реки Северский Донец в пределах Харьковской области. Сейчас вода в Донецкой области находится в пределах санитарных норм для питьевых нужд, информируют в ведомстве.



Ранее директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко сообщал, что загрязнение Северского Донца вызвано водой реки Уда, притока Северского Донца. По его словам, наиболее вероятным источником загрязнения определили городские водоочистные сооружения № 2, так называемые Безлюдовские очистные сооружения комплекса «Харьковводоканал».