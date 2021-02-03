Коронавирус на Донетчине: 24 смерти и 103 новых случая

За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено еще 103 случая заболевания коронавирусом. 11 ранее заболевших умерли. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений умерли по три жителя Светлодарской и Славянской ОТГ, по одному Краматорской, Николаевской, Покровской, Бахмутской и Селидовской ОТГ.



Кроме этого, в статистику внесены еще 13 летальных случаев произошедшие в Мариуполе в декабре-январе.



28 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 20 в Краматорской, 14 в Славянской, 13 в Торецкой, шесть в Константиновской, по четыре в Бахмутской и Новодонецкой, по два в Дружковской, Николаевской, Селидовской и Очеретинской ОТГ, по одному в Звановской, Покровской, Никольской, Волновахской, Лиманской и Александровской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждено 44 323 случая заболевания коронавирусом. Из них 40 220 человек выздоровели, а 955 умерли. Продолжают болеть 3 148 человек.