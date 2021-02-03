Санкции против соратника Медведчука ввели из-за поставки угля из ОРДЛО, узнало СМИ

Основанием для санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. Следствие пришло к выводу, что торговля углем способствовала финансированию группировок «Л-ДНР», которые признаны в Украине террористическими.



Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и Офисе президента.



Таким образом, Козак попал под действие закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».



По данным издания, заседание СНБО по санкциям прошло в нетрадиционном формате. В данном случае было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на четвертый этаж Офиса президента, чтобы поставить или не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.



Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов. Сам Данилов подтвердил, что голосование проходило письменно. 17 из 19 членов СНБО поддержали решение — один воздержался и один находится в командировке.



Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил «Бабелю», что это он воздержался от голосования за санкции.



Как утверждается в публикации ZN.UA, решение о наложении санкций не было молниеносным и напрямую не связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.



В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как прекратить вещание каналов из пула пророссийского политика Виктора Медведчука, отмечает издание.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти вещатели связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено.