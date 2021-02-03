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В Донецкой области рассказали, сколько человек согласились вакцинироваться от ковида

03 февраля 2021, 15:21

В Донецкой области рассказали, сколько человек согласились вакцинироваться от ковида

На первых двух этапах вакцинации от коронавируса изъявили желание сделать бесплатную прививку порядка 16 тысяч человек из более чем 100 тысяч представителей целевых групп. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

На первом этапе вакцинация предусмотрена для таких категорий: 

  • медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусом;
  • работники лабораторных центров, которые выявляют ковид;
  • работники экстренной медицинской помощи, включая водителей;
  • люди, которые находятся в домах престарелых, включая персонал.

В Донецкой области это 17 972 человека. Из этого количества выявили желание пройти вакцинацию 3 419 человек. Поэтому на первом этапе Донетчина закажет у Минздрава примерно 7 тысяч доз вакцины (прививка проводится дважды с интервалом в 28 дней).

На втором этапе вакцинироваться могут:

  • работники первичной медпомощи;
  • работники других учреждений охраны здоровья;
  • работники системы общественного здоровья;
  • люди старше 80 лет;
  • социальные работники.

Всего в Донецкой области эти пять целевых групп составляют 86 240 человек. Из них согласны привиться 12 587 человек. Для второго этапа вакцинации Донетчина закажет примерно 25 тысяч доз препарата.

Все приведенные данные касаются подконтрольной Украине части Донецкой области.

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.

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