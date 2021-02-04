«ДНР» 5 февраля возобновит работу КПВВ под Донецком

В пятницу, 5 февраля, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).



Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».



Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на COVID-19 стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.