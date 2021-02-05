Прокуратура завершила расследование многомиллионных махинаций в «Донецкоблгазе»

Прокуроры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ПАО «Донецкоблгаз» в растрате более 500 млн гривен средств предприятия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Установлено, что в период 2017-2020 годов финансовый директор ПАО «Донецкоблгаз» и бывший начальник его структурного подразделения в Краматорске, действуя с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими лицами, систематически переводили деньги с банковских счетов ПАО «Донецкоблгаз» на банковские счета частных юридических лиц.



Расследование ведется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.



После того как подозреваемые ознакомятся с материалами расследование, дело передадут в суд для рассмотрения по существу.



Кроме этого, продолжается досудебное расследование по аналогичному факту в отношении первого зампредседателя правления ПАО «Донецкоблгаз». В настоящее время он находится в розыске.



«В рамках этого производства также проверяются обстоятельства включения незаконно перечисленных денежных средств ПАО "Донецкоблгаз" в тарифы населения за потребленный природный газ», — говорится в сообщении.



В апреле СБУ провела ряд обысков в ПАО «Донецкоблгаз», где по данным спецслужбы, с 2017 года действовали махинации с бесплатным потреблением газа предприятиями Донетчины. Участники схемы вели двойную бухгалтерию, а долги предприятий в размере более 1,7 млрд гривен «перебрасывали» на счета жителей области.



38% акций ПАО принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».