Кремль отверг информацию о намерении выплатить россиянам 500 миллиардов рублей перед выборами в Госдуму

Информация агентства Reuters о том, что власти России планируют выплатить гражданам около 500 миллиардов рублей (6,7 миллиарда долларов) на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и перед выборами в Государтсвенную думу, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Первое, такой цели не преследуется. И второе, нету каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства... на врачей, дополнительные средства на детей, и так далее», — приводит его слова Meduza.



По словам представителя Кремля, власти РФ и дальше собираются придерживаются принципа точечной помощи самым нуждающимся слоям населения. «Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных, этого нет», — добавил Песков.

В России 23 и 31 января во многих городах России люди вышли на улицы в знак поддержки задержанного оппозиционера Алексея Навального.



«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального 19 января выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. В начале ролика авторы призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.



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