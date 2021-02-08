Кремль хочет раздать россиянам $6,7 млрд, чтобы сдержать общественное недовольство перед выборами в Думу — Reuters

Российские власти рассматривает новый пакет социальных расходов по меньшей мере на 6,7 миллиарда долларов для решения проблемы недовольства населения падением уровня жизни перед осенними выборами в парламент.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве страны.



Журналисты предполагают, что пакет помощи, который президент Владимир Путин хочет выделить, хотят утвердить на фоне протестов в стране.



Источники Reuters говорят, что помощь планируется выделить для того, чтобы люди почувствовали, что власть знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы помочь.



В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал конкретно комментировать планы по такой помощи, но опроверг, что любой такой шаг со стороны правительства будет направлен на сдерживание протестов.



По словам одного из источников издания, новый пакет помощи обойдется бюджету России приблизительно в 6,74 миллиарда долларов.



Второй источник говорит, что пакет будет стоить 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 год. По расчетам Reuters, это около 7,81 миллиарда долларов.



Источники при этом не раскрывают подробностей того, на что могут быть потрачены деньги. Ранее такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми. Власть в частности предоставляла соцвыплаты роженицам и повышала выплаты для многодетных семей.

В России 23 и 31 января во многих городах России люди вышли на улицы в знак поддержки задержанного оппозиционера Алексея Навального.



«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального 19 января выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. В начале ролика авторы призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.