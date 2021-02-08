Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кремль хочет раздать россиянам $6,7 млрд, чтобы сдержать общественное недовольство перед выборами в Думу — Reuters

08 февраля 2021, 20:58

Кремль хочет раздать россиянам $6,7 млрд, чтобы сдержать общественное недовольство перед выборами в Думу — Reuters

Российские власти рассматривает новый пакет социальных расходов по меньшей мере на 6,7 миллиарда долларов для решения проблемы недовольства населения падением уровня жизни перед осенними выборами в парламент.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве страны.

Журналисты предполагают, что пакет помощи, который президент Владимир Путин хочет выделить, хотят утвердить на фоне протестов в стране.

Источники Reuters говорят, что помощь планируется выделить для того, чтобы люди почувствовали, что власть знает об их финансовых проблемах и делает что-то, чтобы помочь.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал конкретно комментировать планы по такой помощи, но опроверг, что любой такой шаг со стороны правительства будет направлен на сдерживание протестов.

По словам одного из источников издания, новый пакет помощи обойдется бюджету России приблизительно в 6,74 миллиарда долларов.

Второй источник говорит, что пакет будет стоить 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 год. По расчетам Reuters, это около 7,81 миллиарда долларов.

Источники при этом не раскрывают подробностей того, на что могут быть потрачены деньги. Ранее такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми. Власть в частности предоставляла соцвыплаты роженицам и повышала выплаты для многодетных семей.

В России 23 и 31 января во многих городах России люди вышли на улицы в знак поддержки задержанного оппозиционера Алексея Навального.

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального 19 января выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину. В начале ролика авторы призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.

ТЕГИ

Прочее
Выборы протесты в России
Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:13
В «ДНР» выступили против концерта российского рэпера Гуфа в Донецке
12:50
Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле
22:13
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
18:15
Правозащитник: «МГБ ЛНР» обвиняет братьев Борисовых в терроризме. Их пытали
14:08
Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела
11:51
«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
10:40
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
10:12
«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
все новости
21:35
ДТЭК досрочно вернул государству «Добропольеуголь»
20:58
Кремль хочет раздать россиянам $6,7 млрд, чтобы сдержать общественное недовольство перед выборами в Думу — Reuters
20:25
СМИ показали еще одну дачу Путина. Она находится в Крыму
19:32
«Северный поток-2» планируют достроить в водах Дании к концу апреля
19:04
Германия, Швеция и Польша высылают российских дипломатов
18:29
Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений
18:05
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
17:48
Суд по делу МН17 сделал перерыв до 15 апреля
17:37
В Украине с 1 апреля сделают регистрацию прописки электронной
17:14
На Луганщине СБУ задержала подозреваемых в переправке сигарет из ОРДЛО
17:13
В «ДНР» выступили против концерта российского рэпера Гуфа в Донецке
15:53
Германия выделяет 13 миллионов евро для улучшения 12 больниц на востоке Украины
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция