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«Его не предупредили». Арестович объяснил эфир Кравчука с Пушилиным на российском телеканале

16 февраля 2021, 10:04

«Его не предупредили». Арестович объяснил эфир Кравчука с Пушилиным на российском телеканале

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил участие председателя делегации Леонида Кравчука в телеэфире российского Первого канала вместе с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным.

Ток-шоу «Время покажет» было вышло в прямом эфире Первого канала днем 15 февраля. Сначала по видеосвязи в студию включился Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Денис Пушилин и Леонид Кравчук по видеосвязи в эфире Первого канала

По словам Арестовича, Кравчук «защищает украинские интересы», в том числе в эфирах российских каналов, используя такую площадку для донесения «нашей точки зрения» россиянам. При этом советник указал, что Кравчук не знал, что параллельно с ним будет включение Пушилина.

«Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то Пушилина? Его же не предупреждают об этом. <...> То, что они подключают Пушилина — человека, который для нас и самого Леонида Кравчука выглядит как террорист и квалифицируется нами как террорист или почти как террорист, потому что существуют определенные юридические нюансы — это же не его вина [Кравчука]», — подчеркнул Арестович в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

На уточняющий вопрос ведущего, мог ли Кравчук отказаться от разговора с Пушилиным, Арестович ответил: «Мог отказаться. А мог использовать [эфир], чтобы доказать его неправоту».

Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным еще в понедельник во время выступления на форуме «Украина 30». Слова главы «ДНР» он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. «Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях», — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе «практически невозможно».

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