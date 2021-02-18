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После начала боевых действий на Донбассе прекратили работу больше половины постов контроля качества окружающей среды

18 февраля 2021, 17:35

После начала боевых действий на Донбассе прекратили работу больше половины постов контроля качества окружающей среды

С началом боевых действий на Донбассе прекратили работу больше половины постов контроля за качеством воздуха и воды. Об этом говорится в материалах ОБСЕ, представленных на конференции «Уменьшим угрозы: экологические и техногенные риски на востоке Украины».

В частности, количество постов контроля качества поверхностных вод Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов после начала боевых действий уменьшилось с 39 до 20 в Донецкой области и с 24 до 6 – в Луганской.

В распоряжении Украинского гидрометеорологического центра осталось 12 из 25 постов наблюдения за качеством воздуха в Донецкой области и 4 из 11 – в Луганской. Также прекратили работу автоматизированные посты контроля качества воздуха в городах Донецк, Макеевка и Счастье.

Субъекты государственной системы мониторинга окружающей среды утратили оборудование и данные наблюдений.

На подконтрольных Украине территориях за последние годы было установлено новое оборудование для автоматизированного контроля качества воздуха и поверхностных вод. В том числе заработали 6 автоматизированных постов контроля качества поверхностных вод, 7 автоматизированных постов контроля качества атмосферного воздуха в населенных пунктах и 50 – на границах санитарно-защитных зон предприятий.

По имеющимся данным государственной системы мониторинга, в данное время в Северском Донце и его притоках наблюдается повышение концентраций аммонийного азота, марганца, меди и цинка. В промышленных городах наблюдается превышение концентрации диоксида азота.

В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что в этом году в области появится официальное онлайн-приложение для мониторинга состояния экологии региона.

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