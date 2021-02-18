В Харькове на месте модульного городка планируют построить общежития для переселенцев 

Три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей планируется построить в Харькове на месте существующего модульного городка. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.



Секретарь горсовета Игорь Терехов отметил, что существующий модульный городок был рассчитан на пять лет, конструкция приходит в негодность. За эти годы в городке родилось 30 детей.



По его словам, общежития планируется строить на условиях софинансирования — 30% суммы из горбюджета, 70% — из государственного.



Сейчас в модульном городке проживает 196 человек, в том числе 78 детей и 27 людей с инвалидностью. Многие семьи получают социальные пособия и не могут арендовать или приобрести жилье, даже участвуя в городской жилищной программе.



Открытие первого транзитного модульного городка для переселенцев, построенного на средства, выделенные правительством Германии состоялось в январе 2015 года. На момент открытия в домики заселились около 80 человек. Всего в нем должны были поселиться 383 человека, в том числе 203 ребенка.