Модульные городки для ВПЛ устарели еще два года назад. Но там живут 4 тысячи человек

В Украине остается нерешенным вопрос содержания и реконструкции модульных городков для переселенцев из Донбасса. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время презентации доклада «Реализация права ВПЛ на жилье».



Она напомнила, что такие городки были построены в 2015 году при поддержке правительства Германии в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.



Срок их эксплуатации завершился еще в 2018 году. Но, несмотря на это, в этих городках до сих про проживают 4 тысячи человек, рассказала Денисова.



Она подчеркнула, что капитальный ремонт или переселение ВПЛ требует значительных средств. В качестве примера омбудсвумен привела данные Никопольского горсовета, которые оценил это в 40 миллионов гривен.



Денисова предложила взять внимание опыт других стран, которые пострадали из-за вооруженного конфликта. «Поскольку большинство стран, где проводилось исследование, не могут развязать жилищную проблему для всех ВПЛ, пришлось расставить приоритеты», — отметила она.



Денисова пояснила, что в этих странах ВПЛ, которые проживают в коллективных центрах и лагерях, считаются одними из наиболее уязвимых людей, которых расселяют в приоритетном порядке.



Ранее омбудсвумен сообщила, что у государства до сих пор нет официальных данных о том, сколько внутренне перемещенных лиц нуждаются в жилье.