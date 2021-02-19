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«У нас мало боеприпасов». Арестович назвал еще одну причину, почему Украина не выходит из «режима тишины»

19 февраля 2021, 11:50

«У нас мало боеприпасов». Арестович назвал еще одну причину, почему Украина не выходит из «режима тишины»

В случае отказа от соблюдения режима прекращения огня на Донбассе для Украины есть не только последствия на международной арене, но и в сфере обороны. Об этом заявил советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

«Представим, что сейчас мы выходим из режима прекращения огня и начинаем стрелять Что будет дальше? Я скажу: десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, в никуда. Дисциплина огня очень низкая в ВСУ. Я говорю это как майор резерва, который воевал в первой линии», — сказал Арестович в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». 

Он пояснил, что в Украине мало боеприпасов из-за отсутствия заводов по изготовлению снарядов и патронов. По его словам, сейчас во власти ставится вопрос строительства соответствующих промышленных объектов.

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Также советник подчеркнул, что активизация боевых действий спровоцирует новые потери в украинской армии. «[Будет] 15-20 убитых ежемесячно, потому что это война: мы будем использовать силы и средства, они будут использовать силы и средства», — подчеркнул Арестович.

Он не видит смысла в таких жертвах. «Фронт же стоит, не двигается. Он стоит, когда режим прекращения огня несовершенный, такой какой есть: с погибшими и раненными военнослужащими. Но, кода будут так называемые интенсивные действия, фронт [тоже] будет стоять на месте», — сказал советник главы ОП, который также является советником украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Ранее Арестович пояснял, что действующий режим прекращения огня решает три задачи — сохраняет жизни украинских военнослужащих, мирных жителей, а также усиливает поддержку Украины международными партнерами. По его словам, сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, «налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества».

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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