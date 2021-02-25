Козак подал иск в Верховный суд по санкциям СНБО

В Верховный суд поступил иск народного депутата Тараса Козака из «Оппозиционной платформы — За жизнь», в котором тот обжалывет указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях впротив себя.



Как сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, иск Козака поступил 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.



В суде напомнили, что ранее к ним уже поступило пять исковых заявлени по обжалованию санкций СНБО против Козака и формально принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.



Так, по одному из них дело было назначено на рассмотрение 15 марта. Три иска суд оставил без движения, дав 10 дней на устранение недостатков, а по одному иску в открытии дела отказал.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается,существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ», а Козак отверг обвинения в свой адрес.



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».