«Прихлопнули и все». Путин впервые прокомментировал закрытие «каналов Медведчука»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал блокировку в Украине телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывают с его кумом, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



Путин считает, что санкции против трех телеканалов являются проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.



«Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», — сказал президент РФ во время встречи с руководителями фракций Госдумы, которую транслировал канал «Россия 24».



В качестве примера Путин привел Украину. «На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — подчеркнул российский президент.



«Как это можно комментировать? Никак! Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей», — считает Путин. Он полагает, что данный принцип касается и Украины.



В качестве еще одного примера Путин привел Латвию, где недавно запретили вещание 16 российских телеканалов.



«Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, — это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей в данном случае в отношении нашей страны», — подчеркнул президент РФ«.



По его мнению, Россия «должна иметь это в виду». «Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно за этим уже наблюдаем, видим, но вот последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок», — считает Путин.