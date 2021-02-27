Донетчина и Луганщина могут скоро оказаться в «красной» зоне карантина

Винницкая Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области могут оказаться в «красной» зоне карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Сейчас эти области находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.



«То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень», — отметил Ляшко.



По результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Черновицкая область с 1 марта отнесена в «красную» зону карантина. Там будут действовать ограничения, которые действовали в Украине во время жесткого зимнего карантина.

Со среды, 24 февраля, в Украине действует адаптивный карантин. На территории страны введены четыре уровня эпидемиологической опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».