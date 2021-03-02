Аваков рассказал, как инициировал введение санкций против «каналов Медведчука»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что это он предложил ввести санкции против телеканалов, которые связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.



По словам Авакова, перед Парижским саммитом президент Владимир Зеленский собирал совещание, на котором обсуждались разные варианты разрешения кризиса на Донбассе и поведения со страной-агрессором.



«Этих вариантов было пять, о них было публично объявлено, что Совет нацбезопасности и обороны имеет пять вариантов развития событий. Среди них были в том числе и экстремальные, и "спокойные", и где-то гибридная середина. Вот по этому пути мы шли», – поделился воспоминаниями глава МВД.



Когда ситуация уже обсуждалась после Парижского саммита, отметил Аваков, он предложил «разные механизмы».



«А потом уже спустя несколько месяцев, когда у нас затормозились переговорные процессы, стало понятно, что с Путиным не договориться, когда пропаганда на этих каналах стала зашкаливать за любые разумные пределы, я как-то говорю: слушайте, зачем только возмущаться, есть законные инструменты защиты государственности, ими можно располагать», – рассказал Аваков.



Он добавил, что президент Владимир Зеленский стал над этим размышлять и принял решение о санкциях, когда соответствующие материалы были готовы.



«Хочу сказать, что для этого надо быть государственником», – подчеркнул глава МВД.



Он подтвердил, что решение СНБО о санкциях готовилось в режиме строжайшей секретности несколько месяцев.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму.



Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.