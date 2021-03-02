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«Провокации, бунты, дестабилизация»: Аваков рассказал, как ответит Россия на санкции против Медведчука

02 марта 2021, 19:29

«Провокации, бунты, дестабилизация»: Аваков рассказал, как ответит Россия на санкции против Медведчука

Россия будет дестабизировать Украину в ответ на санкции, введенные против кума президента РФ, лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать... Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению», – сказал Аваков. 

Министр призвал готовиться к возможному удару, но прямое наступление со стороны РФ он считает маловероятным.

«Ситуации, что стенка стоит, мы закрылись и мы не будем ничего делать, а будем ждать, пока режим Путина упадет, – такой ситуации не будет. Нам нужно будет за себя стоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них», – считает министр.

По его мнению, «мировой баланс сил очень хорошо складывается в нашу пользу», чтобы Украина не имела угрозы прямой агрессии России. А стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы постепенно становиться сильнее.

Аваков подчеркнул, что судя по последним событиям в Беларуси, России – это «колосс на глиняных ногах», который рано или поздно рухнет.

«Я все время друзьям говорю: "Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они там обвалились, развалились, а мы не готовы?" Нам надо быть готовыми», – сказал Аваков. 

Он отметил, что за время его нахождения на посту министра внутренних дел система МВД готовится к подобному сценарию.

«Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, – мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: открытые, закрытые, секретные, тайные приказы – все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше – каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?» – отметил министр.

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