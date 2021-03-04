СБУ: Из старых и украденных запчастей «Укрзализныци» делали контрафакт для частных фирм

Грузовые вагоны частных железнодорожных компаний оснащались некачественными запасными частями, которые ранее использовали для вагонов госпредприятия «Укрзализныци». Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В ведомстве отмечают, что эксплуатация подвижного состава с такими деталями могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге.



«Оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

СБУ изъяла фальсифицированную продукцию стоимостью почти в два миллиона гривен. Эти детали производили и хранили в подпольном цехе.



«В рамках досудебного расследования СБ Украины инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах "Укрзализныци"», — рассказали в пресс-службе СБУ.



Сейчас на некачественную продукцию наложен арест.