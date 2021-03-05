«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года

В группировке «ДНР» решили отложить введение обязательного техосмотра до 1 января 2023 года. Соответствующее решение принял «народный совет ДНР».



Как сообщается, «депутаты народного совета» внесли изменения в «закон» об ОСАГО.



Согласно изменениям, «требования о необходимости наличия документа об обязательном техосмотре для заключения договора обязательного страхования отложены до 1 января 2023 года».



Кроме того, уточняется состав «административного правонарушения», связанного с управлением транспортным средством лицом, которое не имеет при себе или не предъявило для проверки полис (договор) ОСАГО, а также определяются «должностные лица», уполномоченные составлять соответствующих «протоколы» и рассматривать «дела» об этих «административных правонарушениях».

Ранее в группировке «ДНР» ввели обязательный техосмотр автомобилей. Водители должны были обратиться в специальные СТО на территории отдельных районов Донетчины, чтобы в дальнейшем получить страховой полис ОСАГО. При этом прохождение техосмотра предполагалось из трех этапов, что сложнее, чем в России.



В Украине прохождение техосмотра было отменено в 2011 году, однако процедуру планируют вернуть, так как этого требует договор об ассоциации с Европейским Союзом. Советующий законопроект подготовило министерство инфраструктуры.