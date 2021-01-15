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В «ГАИ ДНР» рассказали, какие будут штрафы за вождение авто без техосмотра

15 января 2021, 23:00

В «ГАИ ДНР» рассказали, какие будут штрафы за вождение авто без техосмотра

В группировке «ДНР» ввели обязательный техосмотр автомобилей. Водители должны обратиться в специальные СТО на территории отдельных районов Донетчины, чтобы в дальнейшем получить страховой полис ОСАГО.

Услуга платная, сумма устанавливается оператором СТО и зависит от объема работы и вида транспортного средства. Специальные талоны на ТО выдают в так называемом «ГАИ ДНР». Когда будет готова инфраструктура для проведения техосмотра, пока не сообщается.

За вождение без прохождения техосмотра предусмотрен штраф от 680 до 850 рублей. Автомобиль могут забрать на штрафплощадку. За повторное нарушение в течение года предусмотрено лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев или админарест на срок 10-15 суток.

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