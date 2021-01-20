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В «ДНР» рассказали, что прохождение техосмотра будет сложнее, чем в России

20 января 2021, 13:10

В «ДНР» рассказали, что прохождение техосмотра будет сложнее, чем в России

Технический осмотр автомобиля на подконтрольной группировке «ДНР» территории состоит из трех этапов в то время, как в России из одного. Об этом рассказала «депутат ДНР» Анастасия Селиванова в своем телеграм-канале.

Вот эти три этапа:

  1. Прохождение техосмотра на сертифицированном пункте ТО. Результаты ТО вносят в специальную электронную базу, а владельцу выдают протокол проверки технического состояния (диагностическую карту). Если у автовладельца новая машина, то после постановки на учет в «ГАИ ДНР» проходить проверку технического состояния авто не нужно;
  2. получение водителем медицинской справки по форме «083-У». Если ТО проходит владелец транспортного средства, который не имеет водительских прав, то такая справка не нужна;
  3. получение бумажного талона ТО в «ГАИ» на основании отдельного пакета документов, в который включены протокол и медицинская справка.

При этом в России с 2012 года выполняют только первый пункт этого алгоритма. Потом, на основании протокола ТО, оформляют страховку ОСАГО.

Кроме того, на первом этапе нужно заполнить заявление на проведение ТО (приложение 3). При этом «правительство ДНР» указало в этом приложении необходимость внесения данных из украинских реестров, от которых ранее само отказалась. Речь о номере свидетельства НДС и кода ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины).

«Наверное, недоглядели и изменят со временем», — предположила Селиванова.

Ранее в «МВД ДНР» предупредили о штрафах за вождение автомобиля, который не прошел техосмотр.

В Украине прохождение техосмотра было отменено в 2011 году, однако процедуру планируют вернуть, так как этого требует договор об ассоциации с Европейским Союзом. Советующий законопроект подготовило министерство инфраструктуры.

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