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Коронавирус на Луганщине: 111 новых случаев и шесть смертей

12 марта 2021, 13:03

Коронавирус на Луганщине: 111 новых случаев и шесть смертей

За минувшие сутки, 11 марта, в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще шесть больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Уточняется, что скончались 69-летняя, 80-летняя, 82-летняя, 83-летняя, 94-летняя женщины из Северодонецка и 80-летний мужчина из Рубежного.

52 новых случая заболевания выявили в Северодонецке, 25 в Лисичанске, 12 в Рубежном, по шесть в Кормянском и Сватовский районах, четыре в Новопсковском, три в Беловодском, два в Новоайдарском районе, одно в Белокуракинском районе.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 15 498 человек. Из них выздоровели — 14292 (39 за последние сутки), лечатся — 719, умерли 487 человек.

Отмечается, что уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,9 (при пороговом 60).

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